Meteo Potenza, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

Le previsioni meteo per Potenza di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con minime che si attesteranno intorno ai 8°C durante la notte e massime che raggiungeranno i 19,7°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 20 km/h. L’umidità, sebbene in aumento durante la giornata, non risulterà eccessiva, mantenendosi sotto il 70%.

Durante la notte, Potenza si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che scenderà fino a 8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’1%, e la ventilazione si manterrà leggera, con una velocità di circa 6,5 km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà elevata, intorno all’85%, ma senza alcuna possibilità di precipitazioni.

Nella mattina, i cieli continueranno a rimanere sereni, con temperature che saliranno rapidamente fino a 12,7°C alle 07:00 e raggiungeranno i 19,3°C entro mezzogiorno. La ventilazione si intensificherà leggermente, con velocità che toccheranno i 15 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 36% entro le 12:00.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente soleggiato, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a caratterizzare la giornata, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. La ventilazione rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 17 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 10°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la discesa delle temperature. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza portare a fenomeni di instabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Potenza nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e soleggiate. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo troveranno soddisfazione in questa fase di stabilità atmosferica, che caratterizzerà la città nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +8° perc. +7° Assenti 6.5 NO max 9.5 Maestrale 85 % 1024 hPa 3 poche nuvole +7.9° perc. +7.5° Assenti 4.9 ONO max 6.6 Maestrale 88 % 1023 hPa 6 poche nuvole +10.4° perc. +9.6° Assenti 6.2 NO max 12.6 Maestrale 79 % 1022 hPa 9 cielo sereno +16.1° perc. +15° Assenti 14.6 NNO max 19.5 Maestrale 45 % 1021 hPa 12 cielo sereno +19.3° perc. +18.2° Assenti 15.1 NNO max 17.7 Maestrale 34 % 1020 hPa 15 cielo sereno +18.8° perc. +17.7° Assenti 14.4 N max 15.9 Tramontana 34 % 1019 hPa 18 cielo sereno +11.9° perc. +10.8° Assenti 5 N max 6.6 Tramontana 62 % 1020 hPa 21 cielo sereno +10.4° perc. +9.4° Assenti 3.7 NO max 4.9 Maestrale 71 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:35

