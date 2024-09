Meteo Potenza, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Potenza indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo nuvoloso e pioggia leggera, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 11°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 18% al 32%. La mattina porterà un aumento della temperatura, che raggiungerà i 20°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da nubi sparse. Tuttavia, nel pomeriggio, ci si aspetta un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che si protrarrà fino alla sera.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai 11,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il clima si farà più mite, con temperature che saliranno fino a 20,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 80% intorno a mezzogiorno. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che rimarrà bassa fino all’ora di pranzo, per poi intensificarsi nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno drasticamente, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 20,8°C a 18,8°C entro le ore pomeridiane. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70% verso le 17:00, mentre le precipitazioni si intensificheranno, accumulando circa 0,61 mm di pioggia.

La sera si presenterà con un cielo nuvoloso e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. Le piogge continueranno a cadere, con una leggera diminuzione dell’intensità. La probabilità di precipitazioni rimarrà attorno al 41%, mentre l’umidità si manterrà alta, superando il 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza indicano una giornata variabile, con un inizio relativamente sereno che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.6° perc. +11.2° prob. 10 % 2.8 SO max 4.2 Libeccio 93 % 1014 hPa 3 poche nuvole +11.2° perc. +10.8° prob. 2 % 1.8 ONO max 3 Maestrale 94 % 1014 hPa 6 poche nuvole +13.3° perc. +13° prob. 1 % 2.5 S max 3.8 Ostro 86 % 1015 hPa 9 nubi sparse +18.9° perc. +18.4° Assenti 4.5 SO max 8.2 Libeccio 59 % 1014 hPa 12 nubi sparse +20.6° perc. +20° prob. 8 % 3.3 OSO max 8.8 Libeccio 47 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +19.7° perc. +19.1° 0.35 mm 0.4 SSE max 4.8 Scirocco 53 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +15.2° perc. +14.8° 0.5 mm 4.8 NNO max 8.1 Maestrale 79 % 1015 hPa 21 nubi sparse +12.9° perc. +12.6° prob. 41 % 4.1 NNO max 5.3 Maestrale 93 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:56

