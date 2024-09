Meteo Potenza, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Potenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 14,2°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 21%.

Nella mattina, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 9,8 km/h e i 15,8 km/h, sempre da sud-ovest. L’umidità, che inizialmente sarà più alta, tenderà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 25°C alle ore 15:00. I cieli rimarranno sereni, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. Anche in questa fascia oraria, il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, contribuendo a mantenere l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,7°C entro le 23:00. I cieli rimarranno sereni, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo valori intorno all’80%, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Potenza nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità e bel tempo. Sabato e domenica si prevede un proseguimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima favorevole per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.2° perc. +13.6° Assenti 11.4 SO max 11.2 Libeccio 76 % 1016 hPa 3 poche nuvole +14.3° perc. +13.5° Assenti 10.5 SO max 10.3 Libeccio 67 % 1015 hPa 6 poche nuvole +16.6° perc. +16° Assenti 9.8 SO max 11.8 Libeccio 66 % 1015 hPa 9 cielo sereno +24.6° perc. +24.2° Assenti 12.7 SO max 16.6 Libeccio 44 % 1014 hPa 12 cielo sereno +27.3° perc. +26.9° Assenti 16.5 OSO max 20.1 Libeccio 36 % 1013 hPa 15 cielo sereno +25.3° perc. +25° Assenti 16.3 OSO max 21.3 Libeccio 42 % 1012 hPa 18 cielo sereno +18.1° perc. +17.8° Assenti 10.4 SO max 9.8 Libeccio 70 % 1014 hPa 21 cielo sereno +16.1° perc. +16° Assenti 10.6 SO max 10.5 Libeccio 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:40

