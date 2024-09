Meteo Potenza, le previsioni per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Venerdì 6 Settembre a Potenza si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 25-46%. Le temperature si manterranno intorno ai +17-18°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest e velocità del vento che oscilleranno tra i 7,3 e i 9,9 km/h.

Man mano che la mattinata avanza, il cielo si schiarirà e dalle prime ore del mattino fino a metà giornata si potrà godere di un bel cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i +30°C intorno alle ore 12:00, con una percezione di calore che si aggirerà attorno ai +28°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 18,1 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente, fino a presentarsi completamente coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +30°C, con una percezione di calore di +28°C. Il vento proveniente da Ovest soffierà a una velocità di circa 17,5 km/h.

La situazione non cambierà nel tardo pomeriggio e in serata, con un cielo ancora coperto al 100% e temperature in calo fino a raggiungere i +18,8°C intorno alle 23:00. Il vento si sposterà verso Est mantenendo una leggera brezza di circa 3,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Potenza indicano una giornata con un inizio soleggiato seguito da un aumento della nuvolosità nel corso della giornata e temperature massime intorno ai +30°C. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche simili, con cieli variabili e temperature che si attesteranno su valori estivi. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo a Potenza.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.3° perc. +18.5° prob. 6 % 9.8 SO max 9.9 Libeccio 89 % 1013 hPa 3 poche nuvole +17.3° perc. +17.5° Assenti 7.7 SO max 7.3 Libeccio 90 % 1013 hPa 6 cielo sereno +20.2° perc. +20.3° Assenti 7.2 SO max 9.1 Libeccio 80 % 1014 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +26.6° Assenti 12.2 OSO max 17.4 Libeccio 38 % 1014 hPa 12 nubi sparse +30° perc. +28.3° Assenti 15.6 O max 17.6 Ponente 22 % 1013 hPa 15 cielo coperto +29.2° perc. +27.6° Assenti 15 O max 14.5 Ponente 19 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.7° perc. +21° Assenti 2.4 NO max 3.7 Maestrale 40 % 1015 hPa 21 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° Assenti 3 E max 3.5 Levante 58 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.