Meteo Potenza, le previsioni per il weekend 27 – 29 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5% e temperature attorno ai 14,4°C. Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature fino a 27°C e a una diminuzione dell’umidità al 39%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno a 25,1°C. Sabato, il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 15,5°C e una possibile pioggia leggera nel pomeriggio. Domenica, il cielo sarà coperto, con temperature che scenderanno a 10,9°C e venti sostenuti fino a 39 km/h.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno attorno ai 14,4°C, con una temperatura percepita di 13,8°C. La velocità del vento sarà di circa 11,7 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 12,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Queste condizioni favoriranno una serata tranquilla e piacevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,2°C alle 08:00 e i 27°C intorno alle 12:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi attorno ai 26,8°C. La velocità del vento varierà tra 9,9 km/h e 17 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità scenderà fino al 39% entro mezzogiorno, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1013 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà ancora sereno e le temperature inizieranno a calare leggermente, passando da 27°C alle 13:00 a 25,1°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 16 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 42%. Queste condizioni climatiche favoriranno attività all’aperto e momenti di relax.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature scenderanno progressivamente, passando da 17,8°C alle 18:00 a 15,6°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 10,8 km/h e 11,3 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 86%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa. Sarà una serata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C a mezzanotte, con una temperatura percepita di 15,2°C. La velocità del vento sarà di circa 11,1 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 11,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole. Le temperature saliranno fino a 24,4°C alle 09:00 e si stabilizzeranno attorno ai 25,5°C alle 10:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 25,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22 km/h alle 10:00. L’umidità scenderà fino al 45%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando a nubi sparse e poi a cielo coperto. Le temperature scenderanno a 22,4°C alle 14:00 e a 21,1°C alle 15:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 18,9 km/h e 24,8 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%. Si prevede una probabilità di pioggia leggera a partire dalle 14:00, con accumuli di 0,11 mm.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto. Le temperature continueranno a scendere, passando a 13,2°C alle 20:00 e a 12,4°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 9,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica aumenterà leggermente, arrivando a 1017 hPa.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,1°C a mezzanotte, con una temperatura percepita di 10,6°C. La velocità del vento sarà di circa 10,8 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 15,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno. Le temperature saliranno fino a 17,2°C alle 09:00 e si stabilizzeranno attorno ai 17,3°C alle 10:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 16,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,5 km/h alle 11:00. L’umidità scenderà fino al 52%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando a cielo coperto. Le temperature scenderanno a 14,9°C alle 14:00 e a 14,7°C alle 15:00. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 21,5 km/h e 25,2 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 63%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto. Le temperature continueranno a scendere, passando a 11°C alle 19:00 e a 10,9°C alle 22:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 21,3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 39 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica aumenterà leggermente, arrivando a 1022 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Potenza si preannuncia variegato. Venerdì sarà caratterizzato da un clima sereno e temperature elevate, ideale per attività all’aperto. Sabato, invece, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse e possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio. Infine, Domenica porterà un cielo coperto e temperature più fresche, con venti sostenuti. Sarà importante tenere in considerazione queste variazioni per pianificare al meglio le proprie attività durante il weekend.

