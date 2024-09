Meteo Prato, le previsioni per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Prato indicano condizioni generalmente stabili con cielo parzialmente nuvoloso durante la giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 28°C nel pomeriggio, mentre la minima notturna sarà di circa 18°C.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 12% al 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C con leggere brezze di vento provenienti da diverse direzioni.

Al mattino, dalle 06:00 alle 12:00, le nubi sparse tenderanno a aumentare leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 75%. Le temperature saliranno gradualmente fino a superare i 27°C verso mezzogiorno, con una percezione di calore leggermente superiore.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si coprirà ulteriormente, arrivando ad una copertura nuvolosa intorno al 90%. Le temperature massime si manterranno intorno ai 28°C, con una leggera diminuzione della percezione di calore a causa dell’aumento della nuvolosità.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 30-40%. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i 20°C verso mezzanotte, mantenendo comunque una situazione climatica piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Prato indicano una giornata con cielo parzialmente nuvoloso e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni significative e il vento sarà generalmente leggero. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si attesteranno su valori simili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.6° perc. +19° Assenti 0.9 OSO max 2.6 Libeccio 95 % 1012 hPa 4 poche nuvole +18.3° perc. +18.7° Assenti 0.2 NNE max 2.6 Grecale 95 % 1012 hPa 7 cielo coperto +20.8° perc. +21.2° Assenti 1 SSE max 3.1 Scirocco 87 % 1014 hPa 10 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 6.4 SO max 10.1 Libeccio 55 % 1014 hPa 13 cielo coperto +28° perc. +28.2° Assenti 8.7 SO max 11.9 Libeccio 48 % 1013 hPa 16 nubi sparse +27.1° perc. +27.6° Assenti 6 O max 9 Ponente 51 % 1013 hPa 19 nubi sparse +22.4° perc. +22.4° Assenti 4.3 N max 5.1 Tramontana 66 % 1015 hPa 22 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 4.8 N max 4.9 Tramontana 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:37

