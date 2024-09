Meteo Putignano, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Putignano di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente durante le ore centrali della giornata. La temperatura si manterrà su valori freschi, con massime che non supereranno i 18°C. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto frizzante.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con poche nuvole, ma si coprirà completamente con l’avanzare delle ore. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione percepita a causa del vento che soffierà da Ovest-Nord Ovest a velocità di circa 20 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 20%.

Nella mattina, il cielo sarà completamente coperto e si registreranno piogge leggere. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 17°C intorno alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, superando i 30 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 50-60%. Le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno a manifestarsi fino a metà giornata, con accumuli di circa 0.71 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge leggere persisteranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16-17°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra 23 e 27 km/h, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Le previsioni meteo segnalano che le precipitazioni potrebbero intensificarsi leggermente, ma senza accumuli significativi.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi fitte a nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione percepita. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità moderata. La probabilità di pioggia diminuirà, rendendo la serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Putignano di Domenica 15 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.3° perc. +14.5° prob. 20 % 20.1 ONO max 34.3 Maestrale 61 % 1013 hPa 3 cielo coperto +15.1° perc. +14.2° prob. 36 % 18.6 O max 36.8 Ponente 58 % 1012 hPa 6 cielo coperto +16.1° perc. +15.1° prob. 38 % 25 ONO max 43 Maestrale 50 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +17.8° perc. +17.2° 0.14 mm 29.6 NO max 36.4 Maestrale 58 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +16.8° perc. +16.4° 0.71 mm 29.8 NO max 38.6 Maestrale 72 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +17.2° perc. +16.8° 0.27 mm 27.2 NO max 38.9 Maestrale 69 % 1012 hPa 18 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° prob. 46 % 24.7 NO max 40.2 Maestrale 66 % 1013 hPa 21 nubi sparse +16.6° perc. +16° Assenti 22.3 NO max 37.6 Maestrale 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 18:56

