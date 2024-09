Meteo Qualiano, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Qualiano di Mercoledì 18 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera, che si protrarranno per gran parte della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 17,8°C e 23,4°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un aumento della nuvolosità nelle prime ore del giorno e un progressivo diradamento nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con una velocità che raggiungerà i 17,1 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, Qualiano sperimenterà un cielo prevalentemente coperto da nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con valori che si aggireranno attorno al 43%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 16,1 km/h.

Nella mattina, la situazione meteo cambierà con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,4°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà al 100% nelle prime ore, con una diminuzione della probabilità di pioggia man mano che ci si avvicina al pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 69%.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si schiarirà e passerà a cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C, mentre la velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 11,7 km/h e i 15,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che scenderanno al 12%.

La sera vedrà un ritorno di pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 19,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando a un incremento della probabilità di pioggia fino al 49%. La velocità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Qualiano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° prob. 43 % 10.9 ENE max 16.1 Grecale 71 % 1013 hPa 3 nubi sparse +17.7° perc. +17.4° prob. 23 % 9.9 ENE max 14.3 Grecale 72 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +18.5° perc. +18.2° 0.16 mm 7.5 E max 11.2 Levante 69 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +21.8° perc. +21.6° 0.14 mm 8.4 SE max 10.3 Scirocco 59 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23.4° perc. +23.2° prob. 51 % 15.3 S max 14.9 Ostro 53 % 1014 hPa 15 cielo sereno +22.9° perc. +22.7° prob. 28 % 14.9 SSO max 14.9 Libeccio 56 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +21.3° perc. +21.1° 0.2 mm 8.3 SSO max 10.7 Libeccio 63 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +20.5° perc. +20.3° 0.22 mm 3.8 S max 6.9 Ostro 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:02

