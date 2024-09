Meteo Qualiano, le previsioni per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Qualiano si prevedono condizioni meteo abbastanza stabili e piacevoli. La giornata inizierà con nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 80%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C durante le prime ore del giorno, con una leggera brezza proveniente da nord-est.

Nel corso della mattina, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 20-30%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 28-29°C verso mezzogiorno. Il vento sarà prevalentemente debole, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 60% e l’85%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C, con un lieve aumento della velocità del vento proveniente da ovest-sud-ovest.

In serata, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa pari al 0-1%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli intorno ai 26-27°C. Il vento soffierà ancora da ovest-nord-ovest, con una leggera brezza.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Qualiano, possiamo aspettarci condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli generalmente sereni. Le precipitazioni dovrebbero rimanere assenti e le temperature dovrebbero mantenersi stabili. Si consiglia comunque di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° Assenti 5.9 N max 6 Tramontana 63 % 1014 hPa 3 nubi sparse +23.6° perc. +23.6° Assenti 6.5 NNE max 6.8 Grecale 60 % 1014 hPa 6 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 6.4 NE max 6.9 Grecale 55 % 1015 hPa 9 nubi sparse +28.6° perc. +28.1° Assenti 4.1 SO max 3.3 Libeccio 38 % 1015 hPa 12 nubi sparse +29.2° perc. +28.7° Assenti 10.4 OSO max 9.2 Libeccio 38 % 1015 hPa 15 nubi sparse +29.3° perc. +29° Assenti 3.9 NO max 7.8 Maestrale 41 % 1014 hPa 18 nubi sparse +28.4° perc. +28.6° Assenti 7.6 OSO max 8.1 Libeccio 46 % 1014 hPa 21 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 10.8 ONO max 15.1 Maestrale 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:21

