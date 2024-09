Meteo Quarto, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Quarto indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,7°C. Tuttavia, già dalla mattina, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che accompagneranno la giornata.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di 22,7°C e una leggera brezza proveniente da Sud Est. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando, intorno alle 06:00, si registrerà l’inizio di piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà rapidamente, raggiungendo il 100% alle 07:00, con temperature che si manterranno attorno ai 22,8°C. Le precipitazioni si intensificheranno, portando a valori di pioggia che raggiungeranno i 0,42mm entro le 08:00.

Durante la mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che si attesteranno oltre il 90%. Le raffiche di vento, provenienti prevalentemente da Ovest, raggiungeranno i 25,2km/h. A partire dalle 11:00, il cielo passerà a una condizione di cielo coperto, mantenendo le temperature intorno ai 22,9°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo, pur rimanendo coperto, presenterà nubi sparse e le temperature scenderanno fino a 21,8°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 38km/h. Le precipitazioni si interromperanno, e la probabilità di pioggia sarà assente.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a stabilizzarsi. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,3°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che si manterranno intorno ai 31,4km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un pomeriggio più sereno e una serata con cielo coperto. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più soleggiate e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.7° perc. +23.1° Assenti 14.5 SE max 20 Scirocco 79 % 1012 hPa 3 cielo sereno +22.2° perc. +22.6° Assenti 15.5 SE max 20.9 Scirocco 81 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +22.4° perc. +22.9° 0.15 mm 13.5 SSE max 19.2 Scirocco 82 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +23° perc. +23.5° 0.3 mm 18.5 O max 25.2 Ponente 80 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° prob. 88 % 32.9 ONO max 37.8 Maestrale 56 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° Assenti 31.3 ONO max 37.9 Maestrale 56 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.1° Assenti 24.4 ONO max 32.1 Maestrale 59 % 1016 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° Assenti 21.8 O max 28.9 Ponente 62 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:45

