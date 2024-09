Meteo Quartu Sant’Elena, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,6°C della notte e i 24,2°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, con una predominanza di brezze provenienti da direzioni variabili.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno all’81%. I venti soffieranno da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 10,4 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole. Con l’assenza di precipitazioni, la notte si preannuncia tranquilla.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli. Il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,1°C entro le 8:00. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 59%. I venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra 6,3 km/h e 10,8 km/h, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di circa 24,2°C. Le condizioni di vento si manterranno stabili, con velocità che varieranno tra 17,5 km/h e 19 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà possibile godere di un pomeriggio all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 100% intorno alle 19:00. Le temperature scenderanno a 20,4°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70%. I venti continueranno a soffiare da Est-Sud Est, mantenendo una leggera brezza. Non si prevedono piogge, quindi la serata si presenterà tranquilla, sebbene con un’atmosfera più chiusa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato si preannunciano giornate soleggiate, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +17.4° Assenti 9 NNO max 10.4 Maestrale 83 % 1014 hPa 4 poche nuvole +17.6° perc. +17.5° Assenti 3.9 N max 4.9 Tramontana 80 % 1013 hPa 7 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 7.4 N max 9.4 Tramontana 66 % 1014 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +22.9° Assenti 3.7 ONO max 6.7 Maestrale 49 % 1013 hPa 13 poche nuvole +23.8° perc. +23.6° Assenti 18.1 S max 11.6 Ostro 52 % 1013 hPa 16 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° Assenti 15.9 SSE max 13.8 Scirocco 59 % 1013 hPa 19 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° Assenti 11.5 ESE max 15.9 Scirocco 70 % 1014 hPa 22 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° Assenti 7.2 ENE max 8.4 Grecale 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.