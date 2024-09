Meteo Quartu Sant’Elena, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Quartu Sant’Elena si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un’alternanza di nuvole e pioggia. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21,6°C entro le 08:00. Tuttavia, nel pomeriggio si verificheranno piogge, con intensità che varierà da leggera a moderata, e le temperature scenderanno a circa 20,6°C. La sera porterà un cielo nuvoloso e temperature in ulteriore diminuzione.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di circa 16,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 73% e non si prevederanno precipitazioni. La mattina si aprirà con un cielo ancora nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C alle 07:00. L’umidità sarà in calo, attestandosi intorno al 62%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con la temperatura che si stabilizzerà attorno ai 22,4°C alle 15:00. La pioggia si intensificherà, portando a un accumulo di 1,29mm entro le 16:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà sempre più coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,2°C alle 22:00. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 76%. Le previsioni meteo indicano che il vento sarà prevalentemente debole, con velocità che varierà tra i 7,3km/h e i 11,1km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena indicano una giornata di transizione, con temperature che si manterranno relativamente miti, ma con un aumento della probabilità di pioggia nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Pertanto, chiunque si trovi in zona dovrà prepararsi a un Martedì variabile, ma non privo di opportunità per godere di momenti all’aperto, specialmente nella mattina.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.3° perc. +16.9° prob. 3 % 10.5 NO max 12.6 Maestrale 71 % 1009 hPa 4 nubi sparse +17.8° perc. +17.4° prob. 6 % 11.5 NNO max 13.8 Maestrale 70 % 1009 hPa 7 nubi sparse +20° perc. +19.6° prob. 9 % 10.4 NNO max 11.2 Maestrale 62 % 1009 hPa 10 nubi sparse +24.3° perc. +24° prob. 12 % 4.3 O max 6.1 Ponente 46 % 1009 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +23° prob. 37 % 19.5 S max 17 Ostro 56 % 1009 hPa 16 pioggia moderata +21.6° perc. +21.6° 1.29 mm 11.7 SSE max 12 Scirocco 65 % 1010 hPa 19 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° prob. 55 % 11.1 ESE max 15.3 Scirocco 71 % 1012 hPa 22 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° prob. 47 % 9.1 E max 12.5 Levante 76 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.