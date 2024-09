Meteo Ragusa, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 29 Settembre a Ragusa si presenteranno prevalentemente serene, con temperature gradevoli che varieranno nel corso della giornata. I dati indicano una stabilità atmosferica, con una pressione atmosferica che si manterrà su valori elevati, favorendo un clima asciutto e senza precipitazioni. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative, specialmente nelle ore pomeridiane.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,5°C, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà la visibilità del cielo sereno. La mattina si aprirà con cieli completamente sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 23°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà sostenuta, con velocità che potranno arrivare fino a 24,7 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole, ideale per attività all’aperto. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un’ottima visibilità e un’illuminazione naturale.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 16°C. Anche in questo frangente, il cielo si manterrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani e dopodomani si prevedono situazioni simili, con un clima stabile e senza precipitazioni, rendendo queste giornate ideali per godere delle bellezze del territorio ragusano.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.8° perc. +18.8° Assenti 7.6 NO max 9.3 Maestrale 80 % 1016 hPa 4 cielo sereno +16.4° perc. +16° Assenti 12.9 NNO max 27.9 Maestrale 72 % 1017 hPa 7 cielo sereno +19.3° perc. +18.6° Assenti 16.5 NNO max 27.2 Maestrale 48 % 1018 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +22.3° Assenti 19.6 NO max 21.2 Maestrale 33 % 1019 hPa 13 cielo sereno +24.1° perc. +23.3° Assenti 24.7 ONO max 26.4 Maestrale 30 % 1017 hPa 16 cielo sereno +21.5° perc. +20.6° Assenti 18.4 NNO max 24.8 Maestrale 37 % 1018 hPa 19 cielo sereno +17.3° perc. +16.6° Assenti 10.3 NNE max 19.5 Grecale 58 % 1020 hPa 22 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 4 NE max 4.3 Grecale 62 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.