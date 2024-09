Meteo Ragusa, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e coperto. Durante la notte, si registreranno temperature miti, con valori che si attesteranno intorno ai 18°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 24°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata. Il pomeriggio sarà caratterizzato da cielo prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21°C. La sera si presenterà con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Ragusa avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di 18,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 3 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, mantenendo temperature comprese tra 17°C e 18°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che salirà rapidamente fino a 24°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 20 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà coperto e le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 21°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature. Le precipitazioni rimarranno assenti, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera vedrà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 18°C intorno alle 20:00. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ragusa indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero nuovamente superare i 25°C. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno quindi ottime condizioni per godere delle bellezze di Ragusa nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.7° perc. +17.5° Assenti 1.6 S max 2.3 Ostro 76 % 1017 hPa 4 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° Assenti 1.7 SO max 3.2 Libeccio 77 % 1017 hPa 7 poche nuvole +20.8° perc. +20.5° Assenti 8 O max 12.6 Ponente 57 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.3° perc. +22.9° Assenti 12.7 O max 17 Ponente 48 % 1019 hPa 13 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° prob. 3 % 19.7 O max 27.2 Ponente 56 % 1018 hPa 16 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° Assenti 9.6 O max 17.3 Ponente 68 % 1018 hPa 19 cielo sereno +19.2° perc. +19.3° prob. 1 % 6.6 O max 7.2 Ponente 81 % 1019 hPa 22 cielo sereno +18.5° perc. +18.7° Assenti 5.4 ONO max 6.6 Maestrale 86 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:49

