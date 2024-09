Meteo Ragusa, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio e nella sera. I venti saranno moderati, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 10%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 77%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Durante la mattina, i valori termici inizieranno a salire, raggiungendo i 22,8°C alle 07:00 e i 27,9°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’1%. I venti si faranno più vivaci, con velocità che potranno raggiungere i 20 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di calore più intensa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con un massimo di 27,6°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, ma si registrerà un aumento della copertura nuvolosa fino al 5%. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà, con nubi sparse che raggiungeranno il 79% alle 19:00. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 78%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa indicano una giornata di Sabato 28 Settembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni termiche e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione per trascorrere piacevoli momenti all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.8° perc. +19.9° Assenti 7.8 ONO max 9.3 Maestrale 77 % 1014 hPa 4 cielo sereno +19.3° perc. +19.4° Assenti 8.9 ONO max 12.5 Maestrale 80 % 1013 hPa 7 cielo sereno +22.8° perc. +22.8° Assenti 11.3 ONO max 22.9 Maestrale 66 % 1014 hPa 10 cielo sereno +27.5° perc. +27.6° Assenti 17.9 O max 20.4 Ponente 46 % 1014 hPa 13 cielo sereno +27.6° perc. +27.6° Assenti 21.5 O max 25.2 Ponente 45 % 1013 hPa 16 cielo sereno +23.7° perc. +23.7° Assenti 16.2 O max 34.7 Ponente 58 % 1014 hPa 19 nubi sparse +20.8° perc. +21° Assenti 5.8 ONO max 10.1 Maestrale 78 % 1015 hPa 22 poche nuvole +20.6° perc. +20.7° Assenti 4.5 N max 5.7 Tramontana 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.