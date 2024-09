Meteo Ravenna, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Ravenna indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso al mattino, con un miglioramento nel pomeriggio e serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,7°C e i 26,2°C. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà attorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 77%, e i venti soffieranno da sud-ovest a una velocità di circa 14,7 km/h. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura percepita di circa 17,6°C.

La mattina di Giovedì inizierà con un cielo coperto e temperature che saliranno fino a 21,6°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, mentre i venti continueranno a soffiare da sud-ovest con intensità variabile. L’umidità si manterrà alta, intorno al 67%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà a nubi sparse, con temperature che toccheranno il picco di 26,2°C alle 13:00. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 32 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 51%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature fino a 20,2°C entro le 23:00. I venti si calmeranno, mantenendosi attorno ai 13 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 67%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ravenna nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una possibile alternanza tra momenti di nuvolosità e schiarite. Si consiglia di godere della giornata di Giovedì, approfittando delle temperature miti e delle condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 14.7 SSO max 25.3 Libeccio 76 % 1013 hPa 3 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 12.4 SO max 21.9 Libeccio 78 % 1012 hPa 6 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 9.7 SO max 17.3 Libeccio 79 % 1012 hPa 9 cielo coperto +23.1° perc. +23° Assenti 15.1 SSO max 24.3 Libeccio 61 % 1012 hPa 12 nubi sparse +25.9° perc. +25.9° Assenti 21 SO max 31 Libeccio 52 % 1011 hPa 15 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 19 SO max 32.4 Libeccio 53 % 1010 hPa 18 nubi sparse +22.1° perc. +22° Assenti 15.4 SSO max 26 Libeccio 62 % 1010 hPa 21 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 13 S max 18.9 Ostro 65 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.