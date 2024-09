Meteo Ravenna, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ravenna di Sabato 21 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera brezza. La copertura nuvolosa si manterrà bassa durante gran parte della giornata, favorendo l’afflusso di sole e rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. Le temperature oscilleranno tra i 18°C e i 22°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 65%.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 18,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 11,9 km/h da est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 21,9°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con nubi sparse che non impediranno l’ingresso del sole. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità comprese tra i 6,6 km/h e i 10,5 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, attestandosi intorno al 56%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con un cielo che si presenterà sereno. Le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di un’ottima giornata all’aperto. La velocità del vento rimarrà contenuta, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità continuerà a oscillare intorno al 55%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma rimarrà comunque sotto il 70%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza segnali di pioggia. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ravenna nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una copertura nuvolosa che non influenzerà significativamente le condizioni di meteo. Si prevede un inizio di settimana con sole e temperature miti, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.1° perc. +18° Assenti 2.2 E max 11.9 Levante 77 % 1021 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° Assenti 9.6 ONO max 15 Maestrale 82 % 1021 hPa 6 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 6.6 ONO max 14.1 Maestrale 81 % 1021 hPa 9 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 4.8 N max 9.2 Tramontana 64 % 1021 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.8° Assenti 9.9 NE max 9.2 Grecale 55 % 1021 hPa 15 poche nuvole +21.5° perc. +21.2° Assenti 8.6 E max 7.8 Levante 58 % 1020 hPa 18 cielo sereno +19.2° perc. +18.9° Assenti 6.3 ESE max 7 Scirocco 65 % 1020 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 3.2 SSE max 5.2 Scirocco 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:05

