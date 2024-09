Meteo Rho, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Rho indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il clima sarà mite, con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa varierà, passando da poche nuvole a cieli coperti, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che raggiungerà i 17,9°C intorno alle 9:00. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 38%, e il vento si manterrà debole, proveniente da est. Le previsioni del tempo per il pomeriggio mostrano un lieve miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature toccheranno il picco di 21,7°C alle 14:00, mentre l’umidità rimarrà costante attorno al 33%.

Nel corso della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,2°C alle 22:00. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Rho evidenziano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi con situazioni analoghe, quindi è consigliabile prepararsi a un clima variabile, ma senza particolari eventi meteorologici avversi in vista.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Rho

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.6° perc. +13.5° Assenti 7.1 NNE max 13 Grecale 51 % 1015 hPa 3 cielo sereno +13.3° perc. +12° Assenti 6.2 NNE max 10.4 Grecale 47 % 1014 hPa 6 nubi sparse +13.2° perc. +11.8° Assenti 4.5 N max 7.1 Tramontana 47 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.9° perc. +16.8° Assenti 1.6 E max 3.8 Levante 38 % 1015 hPa 12 nubi sparse +21.4° perc. +20.4° Assenti 4.1 SE max 5.1 Scirocco 33 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +20.6° Assenti 6.4 SSO max 5.7 Libeccio 33 % 1011 hPa 18 nubi sparse +17.7° perc. +16.8° Assenti 4.2 SSO max 8.9 Libeccio 51 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16.4° perc. +15.5° Assenti 2.4 NO max 3.8 Maestrale 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:27

