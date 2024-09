Meteo Rho, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Rho si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si evolverà verso un pomeriggio più nuvoloso. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà attorno ai 13°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91% durante le ore centrali della giornata. I venti, prevalentemente da est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 12,5 km/h.

Nella notte, le condizioni iniziali saranno di nubi sparse e cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con un’umidità che si aggirerà attorno al 54%. I venti si presenteranno con una velocità di circa 10 km/h, rendendo la notte relativamente tranquilla.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera che si intensificherà. A partire dalle 06:00, la pioggia diventerà più consistente, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che scenderanno fino a 12,7°C. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 90%, creando un’atmosfera umida e fresca. I venti continueranno a soffiare da est, con intensità che varierà tra 10 e 14 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà molto, con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. La pioggia leggera potrebbe continuare a cadere, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 74%. L’umidità rimarrà alta, intorno all’82%, e i venti si presenteranno con una velocità di circa 11 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, con il cielo che si schiarirà parzialmente e la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 12°C. L’umidità si manterrà attorno all’83%, mentre i venti si attenueranno, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Rho nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Già da mercoledì, si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Rho

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.1° Assenti 9.9 NE max 23.6 Grecale 54 % 1013 hPa 3 nubi sparse +14° perc. +13.2° Assenti 12.1 ENE max 32.9 Grecale 66 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +13.2° perc. +12.9° 0.45 mm 10.5 E max 33.1 Levante 86 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +12.7° perc. +12.4° 0.29 mm 14.2 ESE max 34.1 Scirocco 89 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +12.6° perc. +12.3° 0.63 mm 7.1 NNE max 11.9 Grecale 90 % 1020 hPa 15 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° prob. 74 % 11.3 NNO max 18.4 Maestrale 82 % 1019 hPa 18 nubi sparse +12.6° perc. +12.2° prob. 39 % 7.7 NNO max 16.2 Maestrale 86 % 1020 hPa 21 nubi sparse +12° perc. +11.5° Assenti 6.8 NNO max 10.5 Maestrale 83 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.