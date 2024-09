Meteo Rieti, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Rieti si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alla mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un aumento della probabilità di pioggia nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud e sud-ovest, con intensità variabile.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 77%. Le temperature si attesteranno attorno ai 16°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 6 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 97%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1012 hPa.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente, con piogge leggere che continueranno fino alle ore 11:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 49% e il 62%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4,2 km/h e i 8,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento, con un passaggio a cielo coperto e la possibilità di piogge leggere. Le temperature scenderanno a circa 20°C alle 15:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 78%. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 12,7 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 72%. Le precipitazioni saranno contenute, ma non si escludono brevi rovesci.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 93%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità di circa 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Rieti nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno al sole e temperature in aumento. Mercoledì e giovedì potrebbero portare schiarite e un clima più stabile, mentre le temperature si alzeranno, favorendo un clima più autunnale. Gli amanti del sole dovranno attendere qualche giorno, ma le condizioni meteo sembreranno migliorare progressivamente.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.46 mm 6.1 SE max 8 Scirocco 96 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +15.9° perc. +16.1° 0.15 mm 5.4 SSE max 9.1 Scirocco 97 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.15 mm 5 SSO max 8.4 Libeccio 93 % 1013 hPa 9 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° prob. 3 % 5.6 SSO max 8.1 Libeccio 69 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° Assenti 8.2 SO max 7.8 Libeccio 51 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +20.3° perc. +20.3° 0.3 mm 12.7 SSO max 18.8 Libeccio 72 % 1014 hPa 18 nubi sparse +15.9° perc. +16° prob. 54 % 6.3 SSE max 9 Scirocco 93 % 1016 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 4 % 5.5 SE max 6.7 Scirocco 94 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:57

