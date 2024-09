Meteo Rimini, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rimini di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,1°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% nelle prime ore del giorno. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Ovest e Nord-Ovest, con raffiche che potranno superare i 20 km/h.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 39% e il 44%. Anche la velocità del vento rimarrà costante, con intensità che varierà tra 11 e 24 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa non essere particolarmente invitante.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 46%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno sotto i 15 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, ma il cielo rimarrà grigio, creando un’atmosfera piuttosto autunnale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, con nubi sparse che si faranno più evidenti. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata relativamente tranquilla. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rimini nei prossimi giorni indicano una tendenza verso un clima più fresco e variabile. Domenica si potrebbero registrare schiarite, ma il cielo rimarrà spesso nuvoloso. Le temperature continueranno a scendere, portando a un inizio di settimana che potrebbe riservare sorprese, con possibili piogge. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.1° perc. +13.1° prob. 31 % 12.2 OSO max 15.5 Libeccio 60 % 1012 hPa 3 cielo coperto +13.7° perc. +12.7° prob. 2 % 20.9 ONO max 35.1 Maestrale 61 % 1012 hPa 6 cielo coperto +14.2° perc. +13.1° Assenti 23.1 ONO max 44 Maestrale 56 % 1012 hPa 9 cielo coperto +17.6° perc. +16.6° Assenti 23.2 NO max 32.8 Maestrale 44 % 1013 hPa 12 cielo coperto +19.6° perc. +18.6° Assenti 22.2 NNO max 24.8 Maestrale 40 % 1013 hPa 15 cielo coperto +19.5° perc. +18.6° Assenti 16.7 NNO max 18.8 Maestrale 43 % 1014 hPa 18 cielo coperto +17.3° perc. +16.3° Assenti 7.6 NNO max 12.5 Maestrale 49 % 1015 hPa 21 nubi sparse +16.6° perc. +15.6° prob. 1 % 5.9 O max 8.7 Ponente 49 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:17

