Meteo Rimini, le previsioni per il weekend 27 – 29 Settembre

Venerdì 27 Settembre

Durante la notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. La temperatura si attesterà intorno ai 22°C, con una temperatura percepita leggermente superiore a 22,2°C. La velocità del vento sarà di 19,5 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 41,2 km/h, creando un vento fresco. L’umidità si manterrà al 71% e la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

Nella mattina, il cielo diventerà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che salirà al 72%. La temperatura salirà a 22,3°C e la temperatura percepita sarà di 22,4°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 20,9 km/h e le raffiche toccheranno i 44,9 km/h. L’umidità rimarrà stabile al 71% e la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1007 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura massima di 25,7°C e una temperatura percepita di 26°C. La velocità del vento si ridurrà a 22,3 km/h, mentre le raffiche si attesteranno a 39 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 30%. L’umidità scenderà al 62% e la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di 22,6°C e una temperatura percepita di 22,9°C. La velocità del vento calerà ulteriormente a 8,1 km/h, con raffiche di 13,6 km/h. L’umidità aumenterà al 74% e la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,6°C, con una temperatura percepita di 20,6°C. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà al 71% e la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto al 100% con una temperatura che scenderà a 20,4°C. La velocità del vento aumenterà a 7,4 km/h e le raffiche toccheranno i 10,2 km/h. L’umidità si attesterà al 69% e la pressione atmosferica scenderà a 1008 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi, presentando poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17%. La temperatura salirà a 21,6°C e la temperatura percepita sarà di 21,1°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 22,1 km/h, con raffiche di 29 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà al 53%.

Nella sera, il cielo sarà sereno con una temperatura di 17,1°C e una temperatura percepita di 16,7°C. La velocità del vento calerà a 16,1 km/h e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà al 69% e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con pioggia leggera, con una copertura nuvolosa del 13%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,9°C, con una temperatura percepita di 15,6°C. La velocità del vento sarà di 8 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 18,5 km/h. L’umidità sarà alta al 78% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Nella mattina, la pioggia continuerà con una copertura nuvolosa del 93%. La temperatura salirà a 16,4°C e la temperatura percepita sarà di 16,1°C. La velocità del vento aumenterà a 9,3 km/h e le raffiche toccheranno i 19,2 km/h. L’umidità si manterrà al 75% e la pressione atmosferica salirà a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con nubi sparse e una temperatura di 18,3°C. La velocità del vento sarà di 27,3 km/h e le raffiche toccheranno i 34,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà al 50%.

Infine, nella sera, il cielo sarà sereno con una temperatura di 16°C e una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento calerà a 5,7 km/h e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Rimini si presenterà con un Venerdì caratterizzato da un cielo coperto e temperature miti, un Sabato che offrirà schiarite e temperature in calo, e una Domenica che inizierà con pioggia leggera ma si concluderà con condizioni più serene. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo variabili, specialmente nella giornata di Domenica.

