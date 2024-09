Meteo Roma, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, Roma si troverà ad affrontare un meteo caratterizzato da una transizione tra condizioni nuvolose e momenti di pioggia leggera. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature gradevoli, che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. La presenza di piogge leggere è prevista in serata, rendendo necessario un ombrello per chi avrà intenzione di uscire.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,2°C, con una copertura nuvolosa che varierà da nubi sparse a un cielo coperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 7,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 26°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, passando a nubi sparse. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che si aggireranno tra i 3,6 km/h e i 11,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 44%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà più favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,9°C. Il cielo sarà per lo più sereno, con poche nuvole e una copertura nuvolosa che scenderà al 15%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità si manterrà attorno al 49%, rendendo l’aria ancora confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con un aumento della nuvolosità fino a raggiungere il 100%. Le temperature scenderanno a 20°C, e si prevede l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 22:00. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,54 mm previsto tra le 22:00 e le 23:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma indicano una giornata che inizierà con condizioni miti e piacevoli, ma che si concluderà con un aumento della nuvolosità e piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Pertanto, chi avrà in programma attività all’aperto nei prossimi giorni potrà godere di un clima più stabile e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° Assenti 5.6 NNE max 7.8 Grecale 74 % 1019 hPa 3 nubi sparse +18.3° perc. +18.3° Assenti 5.6 NNE max 7.1 Grecale 78 % 1018 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 3.6 NE max 6.9 Grecale 74 % 1018 hPa 9 cielo coperto +23.9° perc. +23.8° Assenti 4.6 S max 7.3 Ostro 53 % 1019 hPa 12 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 11.5 SSO max 12.6 Libeccio 44 % 1017 hPa 15 poche nuvole +25.2° perc. +25.1° Assenti 15.8 SO max 14.8 Libeccio 49 % 1016 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° Assenti 4.8 SO max 9.3 Libeccio 69 % 1017 hPa 21 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° prob. 5 % 2 ONO max 4.8 Maestrale 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:02

