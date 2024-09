Meteo Rosignano Marittimo, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Rosignano Marittimo indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si evolverà verso un pomeriggio più sereno. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 19,5°C e i 23°C. I venti, prevalentemente da sud e ovest, si presenteranno freschi e a tratti forti, con raffiche che potranno raggiungere i 49,2 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno generalmente serene, con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale del 13%. I venti soffieranno da sud-sud est a una velocità di circa 25,7 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le prime ore saranno caratterizzate da cielo sereno, ma già dalle 08:00 si prevederà l’arrivo di pioggia leggera, con una temperatura che raggiungerà i 22,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando a un 93% entro le 09:00. I venti continueranno a soffiare da sud, con intensità che varierà tra 18,8 km/h e 22,2 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,3 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno progressivamente. Dopo le piogge della mattina, si passerà a nubi sparse e, successivamente, a un cielo più sereno. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 21,5°C. I venti si calmeranno, con velocità che varieranno tra 12,3 km/h e 15,3 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 67%.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con cielo coperto e una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 19,5°C. I venti riprenderanno forza, con raffiche che potranno arrivare fino a 49,1 km/h. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 91%, e non si prevederanno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature gradevoli, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +20.8° prob. 9 % 25.7 SSE max 43.6 Scirocco 85 % 1008 hPa 4 cielo sereno +19.9° perc. +20.2° prob. 16 % 20.2 SSE max 32.6 Scirocco 87 % 1008 hPa 7 cielo coperto +20.7° perc. +21° prob. 41 % 18.1 SSE max 32.9 Scirocco 85 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +22.6° perc. +23° 0.56 mm 21.2 S max 28.5 Ostro 77 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +22° perc. +22.3° 0.23 mm 15.3 SO max 26.9 Libeccio 77 % 1010 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° prob. 36 % 10.3 O max 27.2 Ponente 70 % 1010 hPa 19 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 16.7 O max 34.9 Ponente 73 % 1011 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° Assenti 31.3 O max 49.2 Ponente 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:01

