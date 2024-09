Meteo Rosolini, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21,6°C della notte e i 26°C durante la mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 22,6 km/h nel pomeriggio. L’umidità si presenterà piuttosto alta, con valori che toccheranno il 79% in serata.

Durante la notte, Rosolini avrà un cielo coperto con una temperatura di circa 21,6°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno all’85%, e non si registreranno precipitazioni. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a cambiare.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 26°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud-Ovest, mantenendo un’umidità intorno al 54%. Non si prevedono piogge, ma la copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 99%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della probabilità di pioggia. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 25°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e si registreranno piogge leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,42 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%.

La sera porterà un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,5°C, e la brezza vivace da Ovest-Sud-Ovest potrà portare raffiche fino a 18,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 79%.

In conclusione, le previsioni meteo per Rosolini nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare. La temperatura si manterrà su valori miti, ma l’umidità elevata e le piogge previste potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.2° perc. +21.4° Assenti 5.1 O max 6.5 Ponente 77 % 1014 hPa 4 nubi sparse +20.7° perc. +20.8° Assenti 6.4 O max 8 Ponente 78 % 1014 hPa 7 cielo coperto +23.2° perc. +23.3° Assenti 7.6 OSO max 10.5 Libeccio 65 % 1014 hPa 10 cielo coperto +25.5° perc. +25.5° Assenti 14 SO max 13.3 Libeccio 56 % 1014 hPa 13 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 17.4 SSO max 16.6 Libeccio 54 % 1013 hPa 16 cielo coperto +24.1° perc. +24.3° prob. 3 % 14.3 SO max 16.8 Libeccio 64 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +23° perc. +23.3° 0.42 mm 12.5 SO max 22.9 Libeccio 77 % 1015 hPa 22 cielo coperto +22.8° perc. +23.2° prob. 78 % 9.5 O max 14.3 Ponente 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:57

