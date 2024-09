Meteo Rosolini, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Rosolini per Lunedì 23 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge che si alterneranno durante la giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un massimo di circa 23,8°C a un minimo di 19°C, con un incremento dell’umidità e venti leggeri provenienti principalmente da sud e nord-est.

Nella notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 89%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,2°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud est. La probabilità di precipitazioni sarà del 31%, ma non si prevedono piogge significative. Con l’avanzare della mattina, le nubi si intensificheranno e si passerà a un cielo completamente coperto. Le temperature saliranno fino a 23,8°C alle 10:00, accompagnate da venti leggeri. A partire dalle 11:00, si registreranno le prime piogge, inizialmente leggere, con un’intensità che aumenterà nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano piogge moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 1,64mm entro le 16:00. Le temperature scenderanno gradualmente, toccando i 19,9°C alle 16:00. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,5km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà intorno all’86%.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un graduale miglioramento, con nubi sparse che si presenteranno verso le 20:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre la probabilità di pioggia diminuirà. I venti, pur mantenendosi moderati, inizieranno a calare in intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo. Martedì si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature in aumento, mentre mercoledì potrebbe portare un ritorno di sole e temperature più elevate. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente, specialmente in questa stagione di transizione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.1° perc. +21.4° prob. 6 % 2.4 S max 5.5 Ostro 82 % 1016 hPa 4 nubi sparse +20.6° perc. +21° prob. 7 % 1.6 E max 5.3 Levante 85 % 1015 hPa 7 cielo coperto +22.2° perc. +22.6° prob. 17 % 4.8 SSE max 8.8 Scirocco 80 % 1015 hPa 10 cielo coperto +23.8° perc. +24° prob. 32 % 9.8 SSE max 8.9 Scirocco 69 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.73 mm 7.5 S max 7.8 Ostro 79 % 1013 hPa 16 pioggia moderata +19.9° perc. +20.2° 1.64 mm 3.6 N max 8.6 Tramontana 86 % 1013 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 34 % 13.3 NE max 22.6 Grecale 80 % 1015 hPa 22 nubi sparse +19° perc. +19° prob. 14 % 7.1 NNE max 9 Grecale 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:51

