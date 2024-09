Meteo Rosolini, le previsioni per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4% e temperature intorno ai 22,4°C. Il vento, proveniente da Ovest, raggiungerà i 25,1 km/h, con raffiche fino a 42,6 km/h, creando una sensazione di freschezza. Sabato, la notte si presenterà con cieli sereni e temperature di circa 20,4°C. La mattina vedrà un aumento delle temperature fino a 24°C e un vento sostenuto. Domenica, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 25,5°C. Il fine settimana si preannuncia quindi favorevole, ideale per attività all’aperto.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,4°C, con una temperatura percepita di 22,7°C. La velocità del vento sarà di 25,1 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 42,6 km/h, creando una sensazione di vento fresco. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno fino a 26,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 38,3 km/h alle 12:00, con raffiche che potranno arrivare a 49,4 km/h. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 6%. L’umidità si manterrà attorno al 51%, garantendo una mattinata fresca e ventilata.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno, con temperature che scenderanno leggermente a 25,1°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra 36 km/h e 39,9 km/h, con raffiche che potranno superare i 47 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1012 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno gradualmente fino a 20,6°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 28,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 43,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 56%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa, rendendo la serata piacevole e fresca.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa 20,4°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà minima, al 2%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 28,5 km/h. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 43 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 12:00, con temperature che saliranno fino a 24°C. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 36,9 km/h e 42,6 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 50,2 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 28% alle 11:00. L’umidità si attesterà attorno al 39%, garantendo una mattinata ventilata e fresca.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,3°C alle 15:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con valori che si attesteranno intorno ai 39,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, al 1%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 45%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno fino a 19,2°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 18,6 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 31,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 51%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa 18,9°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà al 2%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 18,6 km/h. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 32,2 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà attorno al 52%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 12:00, con temperature che saliranno fino a 25,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 14,6 km/h e 21,2 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 21 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, al 0%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 34%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,2°C alle 15:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 16 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 20,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 44%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno fino a 20,3°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 8,2 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 9,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Rosolini si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato offriranno un clima fresco e ventilato, ideale per attività all’aperto, mentre Domenica si presenterà leggermente più mite, con un aumento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di momenti di relax e svago.

