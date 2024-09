Meteo Rosolini, le previsioni per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1% e temperature intorno ai 19°C. Durante la mattina, si prevede un aumento delle temperature fino a 24,4°C e un incremento della velocità del vento a 14 km/h. Nel pomeriggio, il picco termico raggiungerà 25,1°C con un vento che toccherà i 27,9 km/h. Martedì 17 Settembre, il cielo diventerà coperto con temperature intorno ai 20,2°C e una probabilità di pioggia leggera. Mercoledì 18 Settembre, si registreranno piogge leggere e temperature attorno ai 21,4°C. Giovedì 19 Settembre, il cielo sarà sereno al mattino, ma nel pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa.

Lunedì 16 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari all’1%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una temperatura percepita di 18,6°C. La velocità del vento sarà di 6,1 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,3 km/h. L’umidità sarà al 65% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno, raggiungendo i 22,6°C alle 08:00 e i 24,4°C alle 10:00. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, con valori che toccheranno i 24°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 14 km/h alle 10:00, mentre l’umidità scenderà al 41%. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature raggiungeranno il picco massimo di 25,1°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà di 24,8°C. La velocità del vento si intensificherà, toccando i 27,9 km/h alle 15:00, con raffiche che potranno arrivare fino a 26 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 52%.

Infine, nella sera, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse. Le temperature scenderanno a 20,4°C alle 20:00 e si manterranno stabili fino a tarda notte. La velocità del vento sarà di circa 18 km/h e l’umidità salirà fino al 69%. Non si prevedono precipitazioni.

Martedì 17 Settembre

La notte di Martedì 17 Settembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa dell’83%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,2°C, con una temperatura percepita di 20°C. La velocità del vento sarà di 21,6 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 35,8 km/h. L’umidità sarà al 64% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,9°C alle 09:00 e ai 24°C alle 10:00. La temperatura percepita sarà di 24°C. La velocità del vento rimarrà costante, oscillando tra i 26 km/h e i 27 km/h. L’umidità aumenterà fino al 56%. Si prevede una probabilità di pioggia leggera, con valori che toccheranno il 22%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere, con una temperatura di 24,6°C alle 12:00 e 23,9°C alle 15:00. La temperatura percepita sarà di 23,9°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 26 km/h, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 41%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto e si prevedono piogge leggere. Le temperature scenderanno a 21,6°C alle 22:00. La velocità del vento sarà di circa 10 km/h e l’umidità salirà fino al 73%. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che toccheranno il 34%.

Mercoledì 18 Settembre

La notte di Mercoledì 18 Settembre si aprirà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,4°C, con una temperatura percepita di 21,5°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9,8 km/h. L’umidità sarà al 74% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto con piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 24,6°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà di 24,6°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 26 km/h, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 30%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere. Le temperature scenderanno a 26,7°C alle 15:00. La temperatura percepita sarà di 26,7°C. La velocità del vento sarà di circa 20,4 km/h e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature scenderanno a 22,3°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di circa 8,5 km/h e l’umidità si attesterà intorno al 62%.

Giovedì 19 Settembre

La notte di Giovedì 19 Settembre si aprirà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 42%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,7°C, con una temperatura percepita di 21,4°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,3 km/h. L’umidità sarà al 57% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno a 24,6°C alle 08:00 e si manterranno stabili fino a tarda mattinata. La velocità del vento sarà di circa 7,8 km/h e l’umidità scenderà al 59%. Non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa dell’86%. Le temperature raggiungeranno i 25,6°C alle 09:00. La temperatura percepita sarà di 25,7°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 11,8 km/h e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature scenderanno a 22,1°C alle 22:00. La velocità del vento sarà di circa 8,3 km/h e l’umidità si attesterà intorno al 61%.

In conclusione, i prossimi giorni si caratterizzeranno per un alternarsi di condizioni meteorologiche, con un inizio di settimana prevalentemente sereno e un aumento della copertura nuvolosa e delle precipitazioni nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti.

