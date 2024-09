Meteo Rossano, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rossano di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene si dovrà prestare attenzione ai venti freschi che accompagneranno la giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 85% e una temperatura di 18,3°C. La velocità del vento sarà di 25,3 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, creando un’atmosfera fresca e ventilata. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che scenderà a 18°C alle 01:00.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che raggiungerà i 23,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 2%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra 8,5 km/h e 15,3 km/h. Questo renderà la mattinata particolarmente piacevole, ideale per passeggiate o attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 20,1°C alle 16:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,7 km/h. Non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità inizierà a salire, raggiungendo il 59% verso le 17:00.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà nuovamente nuvoloso. Le temperature scenderanno fino a 13,8°C alle 23:00, con una velocità del vento che si manterrà attorno ai 7,6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 66%, ma non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rossano indicano una giornata di Domenica 29 Settembre con condizioni meteo favorevoli al mattino, seguite da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di temperature simili, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno approfittare della mattinata serena, mentre nel pomeriggio si dovrà considerare un clima più variabile.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Rossano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 25.3 OSO max 47.1 Libeccio 68 % 1016 hPa 3 poche nuvole +16.6° perc. +16.1° Assenti 15 OSO max 26.3 Libeccio 70 % 1016 hPa 6 poche nuvole +17.3° perc. +16.8° Assenti 13.5 OSO max 22.4 Libeccio 66 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22.2° perc. +21.6° prob. 4 % 12.3 ONO max 19.7 Maestrale 46 % 1017 hPa 12 cielo sereno +23.4° perc. +22.9° prob. 2 % 8.5 NNO max 17.1 Maestrale 42 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° Assenti 18 N max 19 Tramontana 50 % 1017 hPa 18 nubi sparse +17.7° perc. +17.1° Assenti 17.9 N max 25.5 Tramontana 60 % 1019 hPa 21 nubi sparse +15.7° perc. +14.9° Assenti 13.5 N max 23.7 Tramontana 59 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:34

