Meteo Rossano, le previsioni per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Rossano di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo sempre più nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 30,2°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di cielo coperto e una sensibile diminuzione delle temperature.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno inizialmente con un cielo sereno, con una temperatura di circa 21,4°C e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso. La temperatura percepita rimarrà intorno ai 21°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 52%.

La mattina si aprirà con un cielo prevalentemente sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 30,2°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno moderati, provenienti da Ovest, con velocità che varieranno tra i 8,6 km/h e i 15,2 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, favorendo una sensazione di calore più intensa.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 85% entro le ore serali. Le temperature scenderanno gradualmente, passando dai 29,4°C delle 13:00 ai 22,5°C delle 17:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un cielo completamente coperto. Le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 19,8°C alle 21:00. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 42,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rossano nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso, mentre dopodomani potrebbero verificarsi condizioni di maggiore instabilità. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti e prepararsi a un cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Rossano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 10.7 SO max 14.7 Libeccio 52 % 1013 hPa 3 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 9.9 SO max 12.6 Libeccio 53 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.9° perc. +22.6° Assenti 9.8 SO max 17 Libeccio 51 % 1012 hPa 9 cielo sereno +28.9° perc. +28.5° Assenti 9.6 O max 24.8 Ponente 40 % 1012 hPa 12 cielo sereno +30° perc. +29.3° Assenti 15.2 O max 33.2 Ponente 37 % 1011 hPa 15 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 7 % 19.6 OSO max 36.2 Libeccio 51 % 1012 hPa 18 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 16 % 18.6 OSO max 32.1 Libeccio 77 % 1014 hPa 21 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 22.4 OSO max 38 Libeccio 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:36

