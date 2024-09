Meteo Rovigo, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Rovigo indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli sereni e temperature gradevoli, che si trasformeranno nel corso della giornata in condizioni di pioggia leggera. La mattina si presenterà con un clima fresco, mentre nel pomeriggio si attenderanno precipitazioni, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. La serata si concluderà con cieli coperti e temperature in diminuzione.

Nella notte, i cieli si presenteranno inizialmente coperti con una temperatura di +13,1°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 96%, con una leggera brezza proveniente da Nord. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di sereno e una temperatura che scenderà fino a +12,2°C.

La mattina inizierà con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo +14,6°C alle 07:00 e +16,2°C alle 08:00. L’assenza di nuvole e la bassa umidità, che si attesterà attorno al 69%, garantiranno un clima piacevole. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, si registreranno le prime piogge leggere, con una temperatura che toccherà i 19,3°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle precipitazioni. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con piogge che si intensificheranno, raggiungendo un picco di 0,27mm di pioggia alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 50%, e il vento si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 9,5 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con cieli coperti e una temperatura che scenderà a +15,8°C. Le precipitazioni si fermeranno, ma la nuvolosità rimarrà alta, con una copertura che si attesterà attorno al 95%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud, mantenendo l’umidità intorno al 72%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Rovigo evidenziano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in aumento, rendendo possibile un ritorno a un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.7° perc. +12.3° prob. 4 % 8 NNO max 11.6 Maestrale 87 % 1020 hPa 4 cielo sereno +12.2° perc. +11.8° Assenti 7.1 NO max 8.3 Maestrale 87 % 1022 hPa 7 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 6 NO max 7.7 Maestrale 75 % 1023 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 1.2 OSO max 4.4 Libeccio 58 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +19.7° perc. +19.1° 0.25 mm 6.7 SSO max 7.6 Libeccio 52 % 1024 hPa 16 pioggia leggera +18° perc. +17.5° 0.11 mm 10.4 SE max 14.2 Scirocco 63 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° prob. 5 % 8.5 SSE max 17 Scirocco 71 % 1024 hPa 22 cielo coperto +15.5° perc. +15° prob. 5 % 4.1 S max 7.3 Ostro 72 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.