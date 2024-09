Meteo Rovigo, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Rovigo per Giovedì 12 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa totale. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 18°C, mentre nel corso della mattina si registreranno valori che varieranno tra i 17°C e i 21°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con piogge leggere che accompagneranno la giornata. I venti, prevalentemente da nord-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 51,9 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, Rovigo sarà avvolta da un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 18,2°C. La probabilità di pioggia sarà alta, con una percentuale del 66%. I venti, provenienti principalmente da nord, si muoveranno a una velocità di circa 8,8 km/h, creando una leggera brezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno. Si prevede un inizio di giornata con piogge leggere che continueranno fino a metà mattinata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 21°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 23,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, oscillando attorno all’80%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,7°C. Le piogge continueranno, anche se con intensità minore, e il cielo rimarrà coperto. I venti si faranno più forti, con velocità che potranno raggiungere i 40,6 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 56%.

La sera porterà con sé un clima fresco, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 11,5°C. Le piogge si intensificheranno, con precipitazioni moderate attese intorno alle 21:00. I venti continueranno a soffiare con forza, mantenendo una velocità di circa 45 km/h. L’umidità rimarrà alta, superando il 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Rovigo nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a persistere, con temperature fresche e piogge intermittenti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non favoriranno attività all’aperto. È consigliabile prepararsi a un clima umido e fresco, con la possibilità di ulteriori precipitazioni nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.9° prob. 22 % 8.8 NNE max 14.9 Grecale 93 % 1004 hPa 4 cielo coperto +17.1° perc. +17.4° prob. 22 % 10.2 NE max 16.4 Grecale 94 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +19.7° perc. +19.8° 0.12 mm 4.4 SE max 20.5 Scirocco 80 % 1003 hPa 10 pioggia leggera +21° perc. +21.1° 0.52 mm 6.8 O max 22.1 Ponente 75 % 1002 hPa 13 pioggia leggera +17.5° perc. +17.4° 0.3 mm 14 NNE max 28.7 Grecale 83 % 1002 hPa 16 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° prob. 56 % 28.4 N max 40.6 Tramontana 82 % 1003 hPa 19 pioggia leggera +13.1° perc. +12.7° 0.72 mm 30.9 NE max 50 Grecale 84 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +11.5° perc. +11° 0.49 mm 17.4 N max 39.7 Tramontana 91 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.