Meteo Rovigo, le previsioni per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rovigo indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Dopo una notte con nubi sparse e temperature gradevoli, il Martedì si prospetta con cielo sereno e un aumento delle temperature. Tuttavia, nel pomeriggio è attesa una copertura nuvolosa quasi totale. La serata porterà nuovamente piogge leggere e venti intensi. Mercoledì sarà caratterizzato da cielo coperto e temperature elevate, con possibili precipitazioni. Giovedì, infine, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature più miti. Si consiglia di monitorare attentamente le previsioni per adattare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Rovigo, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,4°C, con una percezione di +23,3°C. Il vento soffierà a 6,6km/h provenendo da Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +28,6°C, con una percezione di +28,3°C. Il vento sarà leggero, intorno a 1km/h da Nord Est. Non sono previste precipitazioni.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature raggiungeranno i +35°C, con una percezione di +33,8°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 7,5km/h. Non sono previste precipitazioni.

Sera: In serata, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,4°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento soffierà da Ovest a 20,9km/h, con raffiche fino a 40,1km/h. Sono attese precipitazioni di 0,25mm.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Rovigo, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 42%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,2°C, con una percezione di +20,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 4km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +26,1°C, con una percezione di +26,1°C. Il vento sarà leggero, intorno a 5,8km/h da Ovest. Non sono previste precipitazioni.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +32,4°C, con una percezione di +31,6°C. Il vento sarà leggero, intorno a 1,5km/h da Ovest. Non sono previste precipitazioni.

Sera: In serata, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si attesteranno intorno ai +33,2°C, con una percezione di +32,2°C. Il vento soffierà da Nord a 1,8km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Rovigo, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 7,6km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature saliranno fino a +26,5°C, con una percezione di +26,5°C. Il vento sarà leggero, intorno a 3,2km/h da Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +33,6°C, con una percezione di +32,8°C. Il vento sarà leggero, intorno a 3km/h da Ovest. Non sono previste precipitazioni.

Sera: In serata, sono previste poche nuvole con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature si attesteranno intorno ai +33,5°C, con una percezione di +32,5°C. Il vento soffierà da Ovest a 4km/h. Non sono previste precipitazioni.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Rovigo, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 2,6km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione di +22°C. Il vento sarà leggero, intorno a 2,8km/h da Nord. Non sono previste precipitazioni.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 1,8km/h. Non sono previste precipitazioni.

Sera: In serata, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’82%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,7°C, con una percezione di +20,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 3,4km/h. Non sono previste precipitazioni.

In base alle previsioni meteo per Rovigo, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla possibilità di precipitazioni, in particolare nella giornata di Martedì 3 Settembre. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.