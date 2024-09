Meteo Rozzano, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Rozzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con frequenti piogge leggere e una copertura nuvolosa predominante. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 15,4°C e i 20,2°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 93%. I venti saranno generalmente deboli, provenienti principalmente da sud e sud-ovest, con velocità che non supereranno i 7,3 km/h.

Durante la notte, si registrerà una pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 95%. La temperatura si aggirerà intorno ai 15,6°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 91%. I venti saranno leggeri, provenienti da est, con raffiche che potranno raggiungere i 17,6 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi instabile, con cielo coperto e possibilità di piogge leggere. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18,1°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 77%, mentre i venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 2,2 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con cielo sempre coperto e piogge leggere che si intensificheranno. La temperatura massima raggiungerà i 20,2°C, ma la sensazione di caldo sarà mitigata dall’umidità elevata e dalla pioggia. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità variabile, con accumuli che potranno arrivare a 0,42 mm entro le 17:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,2°C. Le piogge continueranno a cadere, mantenendo una copertura nuvolosa quasi totale. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%, e i venti saranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 5,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rozzano non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso e le piogge potrebbero continuare a caratterizzare il meteo locale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.24 mm 7.3 E max 17.6 Levante 91 % 1012 hPa 3 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° prob. 4 % 1.5 NE max 3.1 Grecale 90 % 1012 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° Assenti 1.7 SO max 5.1 Libeccio 90 % 1013 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 1.7 S max 6 Ostro 82 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +19.6° perc. +19.4° 0.23 mm 2.2 SO max 4.1 Libeccio 69 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° prob. 42 % 2.9 OSO max 4.2 Libeccio 65 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.36 mm 1.8 SO max 2.5 Libeccio 83 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +16.2° perc. +16.1° 0.12 mm 4.4 S max 5.1 Ostro 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:09

