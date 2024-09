Meteo Ruvo di Puglia, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +18°C. La mattina porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i +22°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera si concluderà con cieli sereni e temperature in lieve calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +18,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 3%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. Le condizioni di calma continueranno fino all’alba, quando la temperatura scenderà leggermente a +17°C.

La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +19,9°C, con una copertura nuvolosa pari a 0%. L’aria sarà fresca e gradevole, ideale per attività all’aperto. Intorno alle 11:00, il termometro salirà fino a +22,1°C, mantenendo una leggera brezza da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, ma senza rischio di pioggia. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera intensificazione del vento, che raggiungerà i 14,5 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 41% alle 13:00, ma non ci saranno precipitazioni.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. Alle 21:00, la temperatura sarà di +19,3°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ruvo di Puglia mostrano un trend di stabilità meteorologica, con cieli sereni e temperature miti. Domenica si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre nei giorni successivi si manterrà un clima simile, con occasionali nubi ma senza significative variazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere piacevoli momenti all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +18° prob. 29 % 10 NO max 14.4 Maestrale 84 % 1019 hPa 4 cielo sereno +17.2° perc. +17.1° prob. 8 % 10.6 ONO max 14.2 Maestrale 85 % 1019 hPa 7 cielo sereno +19° perc. +18.9° Assenti 9.7 NO max 12 Maestrale 74 % 1020 hPa 10 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 9.7 N max 8.2 Tramontana 61 % 1020 hPa 13 nubi sparse +22.3° perc. +22.1° prob. 2 % 11.7 NNE max 8.6 Grecale 56 % 1019 hPa 16 nubi sparse +21.3° perc. +21.2° Assenti 17 NNE max 15.6 Grecale 63 % 1019 hPa 19 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° Assenti 12.3 NNE max 17.2 Grecale 75 % 1021 hPa 22 cielo sereno +19.1° perc. +19.1° Assenti 6.3 N max 7.4 Tramontana 78 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:48

