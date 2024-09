Meteo Salerno, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Salerno di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un clima gradevole e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e qualche pioggia leggera, ma già dalle prime ore del mattino il cielo si schiarirà, dando spazio a un sole splendente. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C e 20°C, con un aumento previsto nel corso della giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una temperatura di circa 19,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 38%, mentre la velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest a circa 9,3 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori inferiori al 2%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 18 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 41%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C e 22°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1020 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità. La velocità del vento potrà raggiungere i 25 km/h, ma senza creare disagi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno di Domenica 29 Settembre evidenziano una giornata di sole e temperature miti, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’inizio della settimana particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 9.3 O max 13.5 Ponente 68 % 1017 hPa 3 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° prob. 12 % 1.3 ONO max 7.1 Maestrale 72 % 1017 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° prob. 12 % 7.6 NNE max 7.2 Grecale 71 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 6 N max 9.3 Tramontana 49 % 1019 hPa 12 cielo sereno +23.6° perc. +23.1° Assenti 13.3 N max 18 Tramontana 42 % 1018 hPa 15 cielo sereno +21.4° perc. +20.8° Assenti 19.7 NNE max 22.5 Grecale 46 % 1019 hPa 18 cielo sereno +18.5° perc. +17.8° Assenti 18.1 NNE max 24.7 Grecale 54 % 1021 hPa 21 cielo sereno +16.8° perc. +16° Assenti 18.7 NNE max 26.7 Grecale 58 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:41

