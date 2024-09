Meteo Salsomaggiore Terme, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,8°C e i 22°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 23,8 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo punte del 87% nelle ore notturne.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,8°C entro mezzogiorno. Il vento si farà sentire di più, con una velocità che potrà arrivare fino a 11,2 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che toccheranno i 22°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 52%.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 15°C. Il vento si attenuerà, mantenendosi su valori leggeri. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 83%. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salsomaggiore Terme nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che, pur presentando qualche nuvola, non porterà a fenomeni di maltempo. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, godendo di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° prob. 1 % 4.9 ONO max 5 Maestrale 86 % 1019 hPa 3 nubi sparse +14° perc. +13.8° prob. 3 % 5.7 O max 5.7 Ponente 89 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° Assenti 5.7 O max 6.4 Ponente 87 % 1020 hPa 9 poche nuvole +19.5° perc. +19.2° prob. 3 % 3.9 N max 9.7 Tramontana 67 % 1020 hPa 12 poche nuvole +21.8° perc. +21.4° prob. 3 % 11.2 E max 22.1 Levante 54 % 1020 hPa 15 poche nuvole +21.3° perc. +21° prob. 3 % 12.4 E max 21.2 Levante 58 % 1020 hPa 18 poche nuvole +16.3° perc. +15.9° Assenti 5.8 SE max 6.4 Scirocco 75 % 1021 hPa 21 nubi sparse +15° perc. +14.8° Assenti 1.7 S max 4 Ostro 83 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:16

