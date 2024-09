Meteo San Donato Milanese, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a San Donato Milanese si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la giornata, si registrerà una copertura nuvolosa del 100%, con temperature che varieranno tra i 13,7°C e i 16,9°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che si attesteranno intorno ai 6-8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta ma con un’atmosfera piuttosto umida, con valori di umidità che si aggireranno attorno al 75%.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà costante, creando un’atmosfera grigia e poco invitante. I venti saranno deboli, con intensità che non supereranno i 7 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 15°C intorno alle 08:00. La nuvolosità continuerà a dominare il cielo, senza possibilità di schiarite. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 16,9°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, e i venti continueranno a soffiare debolmente. Anche se non si prevedono piogge, l’umidità si manterrà alta, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 15°C. La nuvolosità persisterà, e i venti rimarranno leggeri, rendendo la serata tranquilla ma piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Donato Milanese nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza sarà verso un clima fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° Assenti 6.9 ENE max 13.3 Grecale 77 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13° perc. +12.4° Assenti 6.1 NE max 7.9 Grecale 79 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° Assenti 4.9 ENE max 7.8 Grecale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15° Assenti 6 E max 8.4 Levante 69 % 1018 hPa 12 cielo coperto +16.5° perc. +15.9° Assenti 7.2 ESE max 8.4 Scirocco 66 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° Assenti 8.1 E max 9.9 Levante 68 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15° Assenti 6.4 ENE max 11.6 Grecale 74 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 5.3 E max 10.5 Levante 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:57

