Meteo San Giorgio a Cremano, le previsioni per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per San Giorgio a Cremano di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede una graduale apertura verso l’alba. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 54%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, ma la sensazione di caldo sarà mitigata dalla brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere d’occhio il cielo.

La sera porterà un parziale diradamento delle nubi, con poche nuvole che lasceranno intravedere il cielo stellato. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere circa 21°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giorgio a Cremano nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. L’inizio della settimana porterà un clima più secco e soleggiato, ideale per godere delle attività all’aperto. Pertanto, si consiglia di approfittare di questa giornata di Domenica per trascorrere del tempo all’aria aperta, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.7° perc. +21.5° Assenti 2.9 NE max 4.9 Grecale 61 % 1019 hPa 3 cielo coperto +21° perc. +20.9° Assenti 2.7 E max 4.8 Levante 66 % 1018 hPa 6 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 3 ENE max 4.6 Grecale 65 % 1018 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +23.8° Assenti 2.7 SSO max 2.9 Libeccio 54 % 1019 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.7° Assenti 8.5 SSO max 8.3 Libeccio 53 % 1017 hPa 15 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° Assenti 10.9 SO max 9.5 Libeccio 56 % 1017 hPa 18 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° Assenti 5.3 OSO max 5.3 Libeccio 61 % 1017 hPa 21 poche nuvole +22° perc. +21.9° Assenti 2.5 NNE max 4 Grecale 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:55

