Meteo San Giorgio a Cremano, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a San Giorgio a Cremano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature gradevoli e una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,5°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della giornata si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nel dettaglio, durante la notte le temperature si manterranno sopra i 20°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. La copertura nuvolosa varierà, passando da un 38% a un 90%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 14%. L’umidità si attesterà attorno al 80%, creando un’atmosfera leggermente afosa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 24,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 98% intorno alle 10:00. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede una graduale diminuzione della nuvolosità, con l’arrivo di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature percepite varieranno di poco, mantenendosi intorno ai 24°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 18 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa continuerà a ridursi, portando a un cielo più sereno verso la sera. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma non ci saranno precipitazioni significative.

La sera si presenterà con un cielo sereno, favorendo un abbassamento delle temperature fino a 22°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità si attesterà attorno al 78%, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giorgio a Cremano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno gradevoli e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista dell’arrivo di un possibile fronte perturbato nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° prob. 3 % 8.9 SSE max 12 Scirocco 77 % 1018 hPa 3 nubi sparse +21° perc. +21.2° prob. 14 % 9.9 SE max 13.1 Scirocco 80 % 1017 hPa 6 nubi sparse +21.3° perc. +21.5° prob. 12 % 12.3 SE max 16.6 Scirocco 78 % 1017 hPa 9 cielo coperto +23.5° perc. +23.7° prob. 4 % 12.9 SSE max 15.8 Scirocco 69 % 1018 hPa 12 nubi sparse +25° perc. +25.1° Assenti 14.7 SSO max 18.3 Libeccio 60 % 1017 hPa 15 nubi sparse +24.4° perc. +24.5° Assenti 13.8 S max 17 Ostro 64 % 1016 hPa 18 nubi sparse +23° perc. +23.2° Assenti 9.9 S max 13.2 Ostro 74 % 1016 hPa 21 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 9.9 SSE max 13.1 Scirocco 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:48

