Meteo San Giovanni la Punta, le previsioni per domani sabato 21 settembre

Sabato 21 Settembre a San Giovanni la Punta si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante l’intera giornata. Le previsioni meteo indicano una leggera possibilità di pioggia nelle ore centrali, ma senza accumuli significativi. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 22°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 73%.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 19°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 76%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 20,9°C alle 07:00. Tuttavia, nel corso della mattinata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un incremento dell’umidità. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 3%.

Nel pomeriggio, il clima si farà più instabile. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà progressivamente più coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, ma la sensazione di freschezza aumenterà a causa dell’umidità che raggiungerà il 65%. Non si escludono brevi rovesci di pioggia leggera, con una probabilità che potrà arrivare fino al 34%.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni la Punta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima variabile e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché la situazione meteorologica potrebbe subire variazioni, specialmente in vista di un possibile peggioramento nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a San Giovanni la Punta

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.6° perc. +19.6° Assenti 4.6 NNE max 6.7 Grecale 76 % 1018 hPa 4 nubi sparse +19° perc. +19° Assenti 3.2 NNO max 4.9 Maestrale 77 % 1018 hPa 7 cielo sereno +20.9° perc. +20.9° prob. 3 % 5.3 ENE max 8.3 Grecale 69 % 1019 hPa 10 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° Assenti 11.8 ESE max 12.2 Scirocco 62 % 1020 hPa 13 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° prob. 34 % 11.7 ESE max 10.3 Scirocco 62 % 1019 hPa 16 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° prob. 16 % 8.9 ESE max 10.3 Scirocco 67 % 1019 hPa 19 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 5.1 ENE max 9.4 Grecale 73 % 1020 hPa 22 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° Assenti 1.9 ESE max 6.7 Scirocco 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:53

