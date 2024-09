Meteo San Giovanni Rotondo, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a San Giovanni Rotondo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore della giornata, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di poche nuvole. Le temperature percepite varieranno, ma si attesteranno intorno ai 23°C nel pomeriggio, rendendo la giornata gradevole per attività all’aperto.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno fino a 15°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 20°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 12 km/h, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da coperto a poche nuvole, con temperature che toccheranno il picco di 23°C. La velocità del vento sarà più sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 27 km/h, rendendo l’atmosfera più vivace. L’umidità scenderà al 45%, rendendo il clima più secco e piacevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 16°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di nuvole e sole. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di un ulteriore aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi condizioni favorevoli per godere della bellezza del territorio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 4.6 SO max 6.1 Libeccio 69 % 1015 hPa 4 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 5 SSO max 5.8 Libeccio 73 % 1015 hPa 7 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 7 SO max 10.4 Libeccio 64 % 1016 hPa 10 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° Assenti 6.6 SSO max 8.6 Libeccio 56 % 1016 hPa 13 poche nuvole +22.8° perc. +22.3° Assenti 15 SSO max 20.3 Libeccio 47 % 1015 hPa 16 poche nuvole +21.8° perc. +21.3° Assenti 18.5 SO max 29.7 Libeccio 50 % 1015 hPa 19 cielo sereno +17.5° perc. +17.1° Assenti 7.7 S max 15.7 Ostro 68 % 1017 hPa 22 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° Assenti 6.4 SSO max 7.4 Libeccio 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.