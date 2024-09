Meteo San Giuliano Milanese, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a San Giuliano Milanese indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,9°C. La mattina porterà una leggera variazione, con temperature che saliranno fino a 15°C. Nel corso della giornata, si prevede un miglioramento parziale della copertura nuvolosa, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature massime raggiungeranno i 19,2°C nel pomeriggio, mentre la sera vedrà un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature che scenderanno nuovamente attorno ai 15°C.

Durante la notte, il meteo sarà caratterizzato da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà stabile attorno ai 13,9°C, con una temperatura percepita di 13,4°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 7,5 km/h da est, con raffiche che potranno raggiungere i 18,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che toccheranno i 15°C alle 08:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 90%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità di circa 4,6 km/h. L’umidità scenderà al 70%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 19,2°C alle 14:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 3,5 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 55%. Questo sarà il momento migliore della giornata, con condizioni più favorevoli per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a 15,1°C alle 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 95%, e il vento continuerà a soffiare leggermente. L’umidità si attesterà attorno al 73%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Milanese nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e Mercoledì si prevede un cielo simile, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero oscillare tra i 15°C e i 20°C. Gli amanti del bel tempo dovranno attendere un miglioramento più significativo nei giorni successivi, mentre per oggi si consiglia di prepararsi a una giornata prevalentemente nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.9° perc. +13.4° prob. 7 % 7.5 E max 18.8 Levante 78 % 1024 hPa 3 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° prob. 7 % 6.2 E max 15.3 Levante 76 % 1023 hPa 6 cielo coperto +13.6° perc. +13° prob. 4 % 5 ESE max 9.5 Scirocco 77 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° Assenti 4 SSE max 5 Scirocco 66 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.9° perc. +18.3° Assenti 2.2 SE max 2.8 Scirocco 56 % 1022 hPa 15 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 2.5 SSE max 2.2 Scirocco 55 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 3.4 SE max 4.6 Scirocco 68 % 1020 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° Assenti 4.8 E max 5.1 Levante 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:59

