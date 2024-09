Meteo San Giuliano Milanese, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a San Giuliano Milanese si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,1°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà durante la giornata, passando da condizioni di cielo coperto a momenti di sole. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11,3 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 72%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022 hPa. La brezza leggera proveniente da est-nord est accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno rapidamente fino a 22,9°C entro mezzogiorno. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 48%, e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori normali. La ventilazione rimarrà leggera, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora con poche nuvole, ma si registrerà un aumento della copertura nuvolosa verso il tardo pomeriggio, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,8°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà le attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,7°C. L’umidità si attesterà attorno al 65%, e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Milanese indicano una giornata di Sabato 21 Settembre caratterizzata da un clima variabile, con temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge sporadiche, quindi è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° Assenti 6.4 ENE max 6.5 Grecale 74 % 1022 hPa 4 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° Assenti 6.6 ENE max 6.9 Grecale 79 % 1022 hPa 7 poche nuvole +16.6° perc. +16.2° Assenti 5.3 ENE max 8.7 Grecale 72 % 1022 hPa 10 poche nuvole +21.6° perc. +21.3° Assenti 6.6 E max 10 Levante 54 % 1022 hPa 13 poche nuvole +23.1° perc. +22.7° Assenti 9 ESE max 10.3 Scirocco 48 % 1021 hPa 16 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° Assenti 7.6 E max 11.7 Levante 56 % 1020 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 6.3 E max 7.4 Levante 63 % 1021 hPa 22 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° Assenti 6.6 ENE max 6.8 Grecale 68 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:16

