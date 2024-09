Meteo San Giuliano Terme, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 29 Settembre a San Giuliano Terme si presenteranno nel complesso favorevoli, con temperature gradevoli e una prevalenza di cieli sereni e poco nuvolosi. Durante la giornata, si registreranno variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 13,6°C e i 21,7°C, mentre i venti si manterranno leggeri, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C, con cieli sereni e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della mattina, i cieli rimarranno sereni, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 21,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo l’8% di nuvole all’orizzonte. I venti si presenteranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5,8 km/h e i 10,6 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 43%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno circa il 32% del cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 20,8°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Nord Ovest. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 52%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 63% verso la fine della giornata. I venti rimarranno leggeri, e l’umidità si manterrà attorno al 66%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 29 Settembre a San Giuliano Terme indicano una giornata prevalentemente serena, con temperature piacevoli e senza piogge. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel clima generale. Gli amanti del bel tempo troveranno quindi un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.5° perc. +13° Assenti 9.3 ENE max 10 Grecale 79 % 1019 hPa 4 cielo sereno +12.5° perc. +11.9° Assenti 9.6 ENE max 10.3 Grecale 80 % 1020 hPa 7 nubi sparse +15.4° perc. +14.7° Assenti 9.5 NE max 20.8 Grecale 67 % 1022 hPa 10 poche nuvole +20.2° perc. +19.4° Assenti 9 E max 14.6 Levante 45 % 1023 hPa 13 cielo sereno +21.4° perc. +20.8° prob. 5 % 6 NO max 7 Maestrale 45 % 1022 hPa 16 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° prob. 5 % 8 NO max 9.6 Maestrale 62 % 1022 hPa 19 poche nuvole +15.7° perc. +15.2° Assenti 5.1 ENE max 7.2 Grecale 72 % 1023 hPa 22 nubi sparse +14° perc. +13.2° Assenti 7.3 E max 7.6 Levante 67 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.