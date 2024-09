Meteo San Giuliano Terme, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuliano Terme di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più serene nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,8°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle prime ore, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con pioggia leggera prevista fino alle ore 12:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà quasi totale, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 37%. Il vento si farà sentire, con velocità che potranno arrivare fino a 12,1 km/h.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di pioggia. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,8°C, mentre l’umidità comincerà a scendere, favorendo un clima più secco e gradevole. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 17,2 km/h.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno sui 20°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 79%. Il vento sarà più leggero, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Terme indicano un Giovedì 26 Settembre con un inizio piovoso, seguito da un pomeriggio più sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo il clima più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.3° perc. +16.2° prob. 18 % 5.6 ENE max 5.5 Grecale 86 % 1014 hPa 4 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° prob. 19 % 7 E max 7.2 Levante 88 % 1013 hPa 7 cielo coperto +17.5° perc. +17.5° prob. 17 % 9 E max 11.5 Levante 85 % 1013 hPa 10 pioggia leggera +21.9° perc. +22.1° 0.28 mm 7.1 S max 15.3 Ostro 76 % 1014 hPa 13 nubi sparse +24.8° perc. +24.9° prob. 37 % 17.2 SSO max 22.5 Libeccio 60 % 1012 hPa 16 nubi sparse +22° perc. +22.2° prob. 26 % 9.9 SSO max 18.8 Libeccio 74 % 1011 hPa 19 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 22 % 4.6 SSE max 14.1 Scirocco 79 % 1011 hPa 22 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° prob. 18 % 5.9 SE max 10.2 Scirocco 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:03

