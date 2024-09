Meteo San Giuliano Terme, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuliano Terme di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23,7°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 11,4 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 47% e il 88% durante la giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a +15°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’1%, e il vento soffierà leggermente da est-nord-est a una velocità di circa 5,8 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’86%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a cambiare. Il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a +21,6°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 62% e il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità di circa 7 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, attestandosi attorno al 66%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura massima di 23,7°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e ci sarà una probabilità di precipitazioni molto bassa, attorno all’8%. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra i 3,2 km/h e i 6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 64%.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +15,4°C. Il cielo rimarrà nuovamente parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 48%. Il vento continuerà a soffiare da est-nord-est, mantenendo una leggera intensità. L’umidità si stabilizzerà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1011 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Martedì e Mercoledì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.7° perc. +14.6° Assenti 6.5 E max 6.4 Levante 88 % 1013 hPa 4 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 7.8 E max 7.8 Levante 88 % 1012 hPa 7 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 7.1 E max 8.9 Levante 74 % 1012 hPa 10 nubi sparse +21.6° perc. +21.2° Assenti 7 E max 11.3 Levante 53 % 1011 hPa 13 cielo coperto +23.5° perc. +23.2° prob. 8 % 6 NE max 11.4 Grecale 48 % 1010 hPa 16 cielo coperto +21.4° perc. +21.2° prob. 7 % 2.1 NE max 10.3 Grecale 62 % 1010 hPa 19 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° prob. 2 % 4.5 ENE max 4.3 Grecale 75 % 1011 hPa 22 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° prob. 1 % 7.6 ENE max 8 Grecale 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:21

