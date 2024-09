Meteo San Giuliano Terme, le previsioni per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 10 Settembre a San Giuliano Terme indicano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 61% intorno alle ore 08:00. Le temperature si manterranno intorno ai +23,1°C, con una percezione termica di +23,2°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 5,4km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1009hPa.

Nel corso della mattinata, le nubi si diraderanno progressivamente, portando a una copertura nuvolosa del 43% intorno alle ore 09:00. Le temperature saliranno fino a +24,7°C, con una percezione termica di +24,8°C. Il vento continuerà a provenire da Est – Sud Est, mantenendo una velocità di 4,2km/h. L’umidità si attesterà al 61% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno all’8% alle ore 13:00. Le temperature massime saranno di +27,5°C, con una percezione termica di +27,9°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Ovest a una velocità di 2,8km/h. L’umidità si manterrà costante al 50% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo resterà per lo più sereno con poche nuvole sparse, con una copertura nuvolosa intorno al 10-11%. Le temperature caleranno leggermente fino a +19,4°C, con una percezione termica di +19,4°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 4,8km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 79% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Terme per Martedì 10 Settembre indicano una giornata con un inizio leggermente nuvoloso al mattino, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +27,5°C, mentre le minime raggiungeranno i +19,4°C. Il vento sarà prevalentemente leggero, con variazioni di direzione nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e monitorare eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteo locali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.9° perc. +19° prob. 9 % 4.6 NE max 4.5 Grecale 83 % 1007 hPa 4 cielo sereno +18.1° perc. +18.1° prob. 8 % 5.7 ENE max 5.8 Grecale 83 % 1008 hPa 7 nubi sparse +21.1° perc. +21.1° Assenti 6.5 E max 7.7 Levante 72 % 1009 hPa 10 nubi sparse +25.9° perc. +26° prob. 4 % 4.6 SE max 6.1 Scirocco 56 % 1009 hPa 13 cielo sereno +27.5° perc. +27.9° prob. 40 % 2.8 O max 7.1 Ponente 50 % 1009 hPa 16 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 40 % 8.7 NO max 9.8 Maestrale 61 % 1008 hPa 19 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 4 % 5.5 NNE max 5.7 Grecale 78 % 1009 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° Assenti 4.2 ENE max 4 Grecale 79 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:32

