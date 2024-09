Meteo San Lazzaro di Savena, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a San Lazzaro di Savena indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre dalla mattina fino alla sera, il cielo sarà completamente coperto. Le temperature oscilleranno tra i 15,6°C e i 22,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il meteo presenterà nubi sparse con una temperatura di circa 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 64%, e il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 4,7 km/h. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa intorno alle 07:00, quando la temperatura salirà a 17,3°C.

Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 22,2°C intorno a mezzogiorno. Il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 3,2 km/h e 5,8 km/h, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno al 2%. La copertura nuvolosa si manterrà costante, con valori che si aggireranno attorno al 97-100%.

Nel pomeriggio, il meteo non subirà sostanziali variazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con un leggero calo verso le 17:00, quando si prevede una temperatura di 19,5°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto e l’umidità si attesterà attorno al 73%.

La sera porterà con sé temperature simili a quelle del pomeriggio, con valori che si aggireranno tra i 17,8°C e i 18,3°C. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una brezza leggera. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Lazzaro di Savena indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima mite e nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, per ora, gli amanti del sole dovranno attendere un po’ prima di poter godere di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 4.7 SO max 4.6 Libeccio 82 % 1020 hPa 3 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° Assenti 4.8 OSO max 4.8 Libeccio 85 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° Assenti 5.5 OSO max 5.7 Libeccio 84 % 1019 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 3.5 NNO max 1.8 Maestrale 67 % 1019 hPa 12 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 3.9 ENE max 4.2 Grecale 58 % 1018 hPa 15 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° prob. 2 % 5.7 E max 6.4 Levante 60 % 1016 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° prob. 2 % 5.9 SE max 6.4 Scirocco 77 % 1016 hPa 21 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 4.9 S max 5.5 Ostro 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:06

