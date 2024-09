Meteo San Lazzaro di Savena, le previsioni per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Introduzione:

Le previsioni meteo per Martedì 10 Settembre a San Lazzaro di Savena indicano condizioni variabili durante la giornata, con un mix di sole, nuvole e possibili precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio i dati meteo forniti per avere una panoramica completa della situazione.

Previsioni Meteo:

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai +18°C. La mattina vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +22,2°C verso le 09:00. Nel corso del pomeriggio, le nuvole tenderanno a diradarsi, ma verso le 13:00 ci sarà un aumento della copertura nuvolosa con cielo coperto e temperature intorno ai +24,6°C. La situazione si confermerà nel primo tratto della sera, con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai +20°C.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per San Lazzaro di Savena indicano una giornata con alternanza di schiarite e nuvole, con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un lieve aumento nel corso della mattinata. Per i prossimi giorni, è consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18° perc. +18.3° prob. 46 % 6.3 NO max 7.6 Maestrale 92 % 1008 hPa 3 cielo sereno +17.4° perc. +17.6° prob. 7 % 6.4 O max 7.7 Ponente 94 % 1009 hPa 6 nubi sparse +18.2° perc. +18.4° prob. 16 % 6.4 ONO max 9.5 Maestrale 91 % 1010 hPa 9 nubi sparse +22.2° perc. +22.4° prob. 2 % 6.4 NO max 6.1 Maestrale 72 % 1011 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.8° prob. 3 % 8.2 E max 10.3 Levante 56 % 1011 hPa 15 nubi sparse +25.7° perc. +25.6° prob. 13 % 8.6 E max 10.6 Levante 49 % 1009 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° prob. 12 % 10.4 ESE max 20.1 Scirocco 67 % 1010 hPa 21 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 6.9 SSE max 7.7 Scirocco 71 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:29

